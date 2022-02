“Audzinātājas un aukles laikam tikai maskās ir redzējis”. Kā pandēmija ietekmē pašus mazākos?

"Vēlāk attīstīsies socializēšanās spējas. Tas nenozīmē, ka tās nevar attīstīt, var. Bērns būs "uzsūcis" no ģimenes socializēšanās manieri vai būs attīstījusies kaut kāda noteikta veida uzvedība," stāsta speciālists.

Bērna uzvedība un rīcības modeļi ir jāvēro. Iespējams, ka bērna uzvedība ir pamainījusies tik ļoti, ka vienā brīdī tas socializēšanās procesam sāk traucēt. Izmaiņas uzvedībā var izpausties kā agresija pret citiem bērnudārzniekiem, jo mājā piedzīvotais vecāku stress sāk psiholoģiski ietekmēt vai arī tieši otrādi – šie bērni var sākt no visiem norobežoties. Ja mājās neviens nepievērš uzmanību bērna problēmām, viņš, iespējams, nevienam par tām negribēs stāstīt. Šie bērni paši sev liedz attīstīt socializēšanos. Līdz ar to paredzamās sekas būs distancēšanās no citiem bērniem, biežāka konfliktu izraisīšana vai regulārāka slimošana.