Vairāk nekā 50 tūkstošiem cilvēku var beigties Covid-19 sertifikāts balstvakcīnas nesaņemšanas dēļ

Līdz 31. janvārim balstvakcīnu ir saņēmuši 447 009 Latvijas iedzīvotāju jeb 44% no 1 018 833 iedzīvotājiem, kam ir pienācis termiņš saņemt balstvakcīnu. Savukārt no 332 000 senioru vecumā virs 60 gadiem, kuriem ir pienācis laiks saņemt balstvakcīnu, to saņēmuši 195 138 iedzīvotāji jeb 59%. Arī kopējā balstvakcinācijas statistikā tieši vecuma grupās virs 60 gadiem ir visaugstākie rādītāji, sasniedzot 44% no visiem balstvakcinācijas faktiem.