Šorīt daudzviet Latvijā autoceļi sniegoti un apledo

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Ainažu šosejas (A1), Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Līgatnei un no Raunas pagrieziena līdz Virešiem, Valmieras šosejas (A3), Rīgas apvedceļiem (A4 un A5), Daugavpils šosejas (A6) posmā no Rīgas līdz Aizkrauklei, Bauskas šosejas (A7), Jelgavas šosejas (A8), Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Kaģiem, no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem, no Blīdenes līdz Skrundai un no Kalvenes līdz Liepājai, Ventspils šosejas (A10) no Priedaines līdz Kūdrai un no Strazdes līdz Ventspilij, Rēzeknes šosejas (A12) no Jēkabpils līdz Rēzeknei, Grebņeva - Medumi šosejas (A13) no Rušenicas līdz Grebņevai, Rēzeknes apvedceļa (A15) un Kokneses šosejas (P80).