"Ar kaimiņieni nospriedām, ka nevajag." Kādēļ mums joprojām tik daudz nevakcinētu senioru?

Kas tālāk?

Kādēļ viņi nevakcinējas, nav zināms. To plāno skaidrot šogad ar sociologu palīdzību. Tiesa, izrādās, ka starp valsts daudzajām datu bāzēm nav nevienas, kurā būtu iedzīvotāju aktuālās adreses un telefona numuri. Līdz ar to ģimenes ārsti daļu it kā savas prakses nepotēto pacientu vispār nevar atrast (vairāk lasiet Kur viņi ir pazuduši?).