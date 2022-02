"Nākamā līmeņa stulbums!" Dienvidkorejā popularitāti guvušas maskas degunam

Neparastās deguna maskas, kas izstrādātas, lai šķietami pasargātu cilvēkus no inficēšanās ar Covid-19 ēšanas un dzeršanas laikā, izpelnījušās kritiku tiešsaistē. Mikroblogošanas vietnē "Twitter" cilvēki to dēvē par "nākamā līmeņa stulbumu", piebilstot, ka "tas neatšķiras no cilvēkiem, kas maskas nēsā zem deguna".