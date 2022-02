"Šis tā kā būtu beidzies stāsts..." Miks Dukurs un Markus Riva komentē kārtējo neveiksmi "Supernovā"

Kā zināms, Miks Dukurs šogad vēlējās pārstāvēt Latviju Eirovīzijā ar dziesmu "First Love", kas vēsta par diviem acu pāriem, kuri satiekas, un divām sirdīm, kuras savijas. Tad var notikt neparedzamais, neizskaidrojamais. Un tikai tad, kad esam zaudējuši pilnīgi visu, esam gatavi kam jaunam.

"Desmitā reize... Sajūtas ir ļoti labi pazīstamas. Diemžēl arī šogad gāja secen iespēja pārstāvēt Latviju šajā te pasākumā, ko mēs saucam par Eirovīziju. Paldies visiem, kas balsoja, no sirds! Bija sirsnīgi, es ceru. Tāds silts vakars jūsmājās, no manis.

Arī Markus Riva palika aiz strīpas un neiekļuva to 10 mūziķi vidū, kuri 12. februārī sacentīsies par iespēju nest Latvijas vārdu lielajā Eirovīzijā.

man ir prieks, ka es izbaudīju šīs te trīs minūtes. Jā, tā notiek. Ne vienmēr tas rezultāts ir tāds, kā gribētos. Bet katrā ziņā liels paldies par jūsu atbalstu, es to jūtu un mīlu jūs visus!" pie saviem atbalstītājiem vērsās Riva, kura izpildītā dziesma "If You're Gonna Love Me" ir gan veltījums, gan intīma saruna starp diviem cilvēkiem. Nepastāv vairs nekādu robežu, aizdomu, šaubu – viss pārvēršas bezgalīgā mīlestībā, kura atbalsojas kosmosā. Bet tajā pašā laikā tu attopies uz vientuļas planētas un nesaproti, vai tā ir bijusi realitāte, tā par dziesma vēstījumu saka mūziķis.