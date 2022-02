Sākta kriminālizmeklēšana pret "šaha maniaku" par pornogrāfiska rakstura materiālu sūtīšanu Krievijas šahistēm

VP preses pārstāve Ilze Jurēvica aģentūrai LETA apliecināja, ka iestādes rīcībā nonāca informācija par vairākām šahistēm, kuras piedalījās Starptautiskajā šaha federācijas (FIDE) pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīros Rīgā laikā no 2021.gada 25.oktobra līdz 8.novembrim. Šahistes bija saņēmušas vēstules ar pornogrāfiska rakstura materiāliem.

Tāpat kriminālprocesā 2021.gada novembra sākumā par minētajiem pieciem gadījumiem saņemts iesniegums no FIDE.

Aizdomās turamo, kurš Krievijas sportistēm ilgāk nekā desmit gadus no Latvijas sūtījis vēstules ar lietotiem prezervatīviem un pornogrāfiskiem attēliem, izdevies noskaidrot tīmekļa izdevuma "Meduza" žurnālistu veiktā izmeklēšanā.

Sportistes, kas cietušas no "šaha maniaka", daudzkārt sūdzējušās Krievijas policijai, taču tas nav devis nekādus rezultātus.

Tomēr Latvijā bāzētā izdevuma "Meduza" žurnālistēm Kristīnai Safomovai un Lilijai Japarovai izdevies noskaidrot iespējamo vaininieku, kurš vēstules sūtījis no pasta nodaļas Pļavniekos, Rīgā.

Kā noskaidrojis izdevums, par "šaha maniaka" upuriem laikā no 2009. līdz 2019.gadam kļuvušas vismaz 15 šahistes, pamatā no Krievijas, no kurām piecas nepiedienīgo vēstuļu saņemšanas brīdī bijušas jaunākas par 18 gadiem.