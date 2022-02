Amatpersona: Lemjot par ierobežojumu mīkstināšanu, atsevišķās nozarēs, iespējams, saglabās sertifikātus

Patlaban Veselības ministrija vēl ir diezgan stingrā pozīcijā attiecībā uz ierobežojumu mīkstināšanu, taču politiķiem esot citi ierosinājumi, līdz ar to skaidru atbilžu dzīvei pēc 15.februāra vēl nav. "Mēs saprotam, ka agrāk vai vēlāk atteiksimies no ierobežojumiem, bet jautājums ir, kad un kā mēs to izdarīsim," piebilda Siliņa.