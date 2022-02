Raidījums skaidro, ka teju 40% iedzīvotāju nesaņem energokrīzes atbalstu

Aizsargātais lietotājs ir tie elektroenerģijas patērētāji, kuri ietilpst kādā no šīm grupām: daudzbērnu ģimene, personas ar invaliditāti vai ģimenes ar bērnu, kuram ir invaliditāte, kā arī maznodrošinātas un trūcīgas ģimenes.

"Problēma ir tajā, ka katram tirgotājam, kurš izvēlas sniegt šo pakalpojumu, jo pēc noteikumiem tirgotājs brīvprātīgi sniedz aizsargātā lietotāja pakalpojumu saviem klientiem - viņam ir nepieciešams IT rīks, kā savienot kopā savu sistēmu, kurā parādās visa informācija par viņu klientiem ar Būvniecības valsts kontroles biroja informācijas sistēmu, kas apstrādā šos saņemtos datus no tirgotāja par viņa klientiem un pasaka, kuri no klientiem ir aizsargātie lietotāji," skaidroja Ekonomikas ministrijas Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktores vietniece Līga Rozentāle.