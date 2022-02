Patēriņa cenas Latvijā pagājušā gada laikā pieaugušas par 7,4 procentiem

Balstoties uz energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumu, no 1.janvāra tika atcelta obligātā iepirkuma un jaudas komponente (OIK) un pārvaldes un sadales sistēmu pakalpojumu maksa, kā rezultātā mājsaimniecībām lētāka kļuva elektroenerģija. Daļai iedzīvotāju tika piemēroti maksas atvieglojumi dabasgāzei, tomēr ņemot vērā, ka atvieglojumi tika piešķirti tikai divām patērētāju grupām, vienai no kurām maksimālā kompensācija tika paredzēta 75% apmērā no pieauguma, vidējais cenu līmenis kāpa par 31,9%. Dārgāka kļuva arī siltumenerģija (+2,9%).