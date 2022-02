Eiduka pēc vēsturiskā panākuma uzslavas velta slēpju smērētājiem

Eiduka ceturtdien izcīnīja augsto 23.vietu Pekinas olimpisko spēļu desmit kilometru distancē klasiskajā stilā ar intervāla startu. Viņas sniegums tagad ir labākais no Latvijas slēpotājām visās olimpiskajās spēlēs.

"Prieks, ka sanāca visu izdarīt tā, kā mēs to runājām. Esam izdarījuši visu uz 100%, šodien starts bija lielisks," pauda slēpotājas brālis.

"Draudzējamies ar to vēju un nav jau variantu, jo visiem apstākļi ir vienādi. Ir jāstartē un jārāda savs labākais sniegums. Jutos labāk nekā pirmajā startā un no sevis fiziski varēju atdot vairāk un arī emocionāli bija vieglāk. Slēpes slīdēja ļoti labi, pateicoties mūsu smērētājam no Igaunijas un trenerim," atzīmēja Auziņa.