"Vajadzētu apmežot daudz vairāk." Vai valsts budžeta finansējums ir atbilstošs, lai apmežotu Latviju?

Meža nozare Latvijas tautsaimniecībā sniedz ļoti nozīmīgu ieguldījumu dažādās jomās - tas ir ienākumu avots valsts pamatfunkciju nodrošināšanai, turklāt to apsaimniekošana mazina straujās klimata pārmaiņas. Lai varētu veiksmīgi apmežot neapsaimniekotu zemi, ir nepieciešams finansiāls atbalsts no valsts iestādēm. Par to, kādi atbalsta pasākumi pieejami 2023.-2027. gadam, "Apollo" pastāstīja Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks.