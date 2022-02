Krūzbergs: Priekšsacīkstēs gāju uz startu un bija iekšēji dusmas

"Pirmajās divās distancēs rezultāti galīgi nebija tādi, uz ko tēmēju. Kā jau pirms olimpiskajām spēlēm teicu, pirmais desmitnieks ir tas, uz ko es mērķēju. Visās trīs distancēs olimpiskajās spēlēs varbūt varētu būt iespējams to sasniegt, bet šorttrekā ne visu vienmēr var paredzēt. Būtu priecīgs, ja tas izdotos divās distancēs, taču ir prieks arī par to, ka vismaz vienā iespēju. Degunu neesmu nokāris un priecājos par to pašu," stāstīja Krūzbergs.