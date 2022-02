Nedēļas sākumā pie LTV sarīkots protests - kā tas tika organizēts?

Pēc ielaušanās RTV darbinieki stāstīja, ka kopš maija viņi tika lamāti un vajāti, ienākot un izejot no darba, taču slovēņu policija, kas par riskiem tika informēta, neiejaucās, un tikai laimīgas sagadīšanās dēļ iebrukums beidzās bez cietušajiem.

No Priedes stāstītā noprotams, ka nē – ieraugot pirmās izpausmes pie ieejas, lēmums ātri bijis jāpieņem pašiem: "Es personīgi nesauktu to par miermīlīgu demonstrāciju vai miermīlīgu piketu. Tika izmantoti skaņas instrumenti, tika izmantotas dūmu sveces. Un labi vien ir, ka šīs izpausmes notika ārpus Latvijas Televīzijas ēkas un ka aktīvisti netika tālāk par pirmajiem televīzijas sliekšņa pakāpieniem."

Lai gan sociālajos tīklos atsevišķi politiķi pārmeta, ka Latvijas Televīzija noslēpusies no vienkāršās tautas, aktīvu lomu pirmdien bija uzņēmušies tādi personāži kā viltus ziņu izplatītājs, atmiņūdens ražotājs Jānis Pļaviņš, par valsts naudas izkrāpšanu un piesavināšanos apsūdzētais bijušais diplomāts Rūdolfs Brēmanis, vairākkārt administratīvi sodītais Kaspars Lasis un citi.

Piemēram, Brēmanis un Lasis sadarbojās dūmu sveču palaišanā pie pašām televīzijas durvīm. Savā "Facebook" tiešraidē no pasākumā, kā arī telefonsarunas ar raidījumu sākumā Brēmanis bija visai bravūrīgs, taču savu dalību acīmredzami huligāniskās izdarībās bijušais Ārlietu ministrijas darbinieks nekomentē un tielējas.

Vaicāts, vai patiess ir fakts, ka Lasis no viņa kabatas izņēma dūmu sveci, Brēmanis apgalvo, ka tas esot "neprecīzs". Novērošanas kamera pie LTV ieejas gan skaidri fiksēja, kā Lasis izņem no Brēmaņa jakas kabatas dūmu sveci, aizdedzina to un noliek pie durvīm. Pirms tam kāda, visticamāk, Brēmaņa zemē nomesto dūmu sveci Lasis aizspēra līdz LTV ieejas pakāpieniem.