Pārvadātāji ir neapmierināti ar notiekošo uz Latvijas-Krievijas robežas. Rinda pat 10 kilometru garumā

Kāpēc Krievijas puse tā dara, VID sazinājies ar Krievijas kolēģiem un viņi skaidrojuši – skaitliski vairāk krievu muitnieku esot novirzīti Krievijā no Latvijas ienākošos kravu raitai apkalpošanai, līdz ar to mazāk paliek to, kas apstrādā no Krievijas izbraucošos auto.