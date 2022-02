Vakar pēc plkst.18 policijā tika saņemta informācija no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) par to, ka Liepājā, Karostas mikrorajonā, kādā dzīvoklī ir sadurts vīrietis, kurš no gūtajām traumām mira. VP Kurzemes reģiona pārvaldes amatpersonas ieradās notikuma vietā un noskaidroja, ka uzbrucējs ir devies prom no notikuma vietas, taču likumsargi viņu netālu aizturēja.