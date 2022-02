JKP sastrīdas ar partneriem par RD Īpašuma departamenta direktora konkursu

Komitejā balsojums par to, ka Kupcis netiek virzīts tālāk, bijis pārliecinošs. Arī otro nominācijas komisijas izvirzīto kandidātu – kādreizējo Privatizācijas aģentūras un Rīgas brīvostas valdes locekli Juri Vaskānu – deputāti neatbalstīja, bet pārliecinoši nolēma tālāk virzīt trešo, proti, Vladimiru Ozoliņu. Visiem trim kandidātiem punktu skaits bijis ļoti līdzīgs, zināms "De Facto".

Noprotams, ka JKP ir neapmierināta par to, ka atbalstīts tiek komitejas locekļa, bijušā mēra, bet tagad opozicionāra Burova, kādreizējais padotais Ozoliņš.

Neskaidrības ar procedūru arī esot slikts signāls citu amata konkursu pretendentiem, uzskata Rīgas vicemēre Linda Ozola (JKP): "Mēs esam lielākais darba devējs valstī. Mūsu atbildība ir vislielākā valstī par to, kādus caurskatāmības un ētikas standartus darba tirgū mēs nosakām. Latvijā nav lielāka darba devēja par Rīgas pašvaldību.

Galvenie publiskie pārmetumi no JKP puses tika veltīti Pilsētas īpašuma komitejas vadītājam Dainim Locim (NA/LRA). Viņš esot organizējis darbu tā, ka pirmais kandidāts, Kupcis, ticis noraidīts pirms deputāti varējuši uzzināt, kas tad ir pārējie divi. Locis skaidro – viņa galvenais uzdevums ir panākt to, lai departamentā beidzot tiktu apstiprināts direktors.

Un tas ir vērtējums gan no šīs profesionālās atlases kompānijas, gan arī no politiķiem, ko mēs viņam arī sēdes beigās pat teicām, ka jūs esat pieredzējis, daudz izdarījis un tā tālāk.

"Šī ir vieta, kur strādā profesionāļi. Vai nu viņi pilda savu darbu un turpina šeit strādāt, un, iespējams, pat kāpj pa karjeras kāpnēm, vai arī viņi nedara savu darbu vai nedara darbu godprātīgi – mēs to pārbaudām, ierosinām disciplinārlietas un rīkojamies.

Rīgas domes koalīcijā šobrīd ir 39 deputāti no 60. Tas nozīmē, ka vairākumu koalīcija saglabātu arī tad, ja četru deputātu veidotā JKP frakcija no tās izstātos. Vicemēre Linda Ozola "De Facto" gan apgalvoja, ka šobrīd šādu plānu partijai neesot – gluži pretēji, varbūt kāds cits vēlētos redzēt viņus aizejam, taču "jaunie konservatīvie" esot apņēmības pilni turpināt cīnīties par tiesiskumu un labu pārvaldību. Savukārt Rīgas mērs Staķis uzsvēra, ka no koalīcijas partneriem pirmkārt sagaida darbus nevis skaļus politiskus uznācienus.