Ārlietu ministrs: Drošības ziņā Latvija var uzticēties saviem sabiedrotajiem NATO un ES

Rinkēvičs atzinīgi novērtēja Vašingtonas līguma 4.panta konsultācijas, kas noritēja veiksmīgi. Konsultāciju laikā aktivizēti un precizēti nepieciešamie aizsardzības plāni. Tāpat ārlietu ministrs uzsvēra, ka rūpīgi analizē Krievijas taktiku. To dara bruņoto spēku un aizsardzības ministrijas eksperti, kā arī NATO, lai saprastu, kas vēl ir jādara pretgaisa aizsardzības jomā, jūras akvatorija aizsardzībā, kā arī uz sauszemes, lai pastiprinātu drošību.

Ārlietu ministrs pauda, ka Latvijai tuvāko gadu laikā jāpalielina aizsardzības izdevumi vismaz līdz 2,5% no iekšzemes kopprodukta. Tāpat jāparedz nopietnas investīcijas robežu aizsardzībai.

"Tuvāko gadu laikā tās būs izmaksas. Mūsu drošība nav atkarīga tikai no aizsardzības vai iekšējās drošības. Tā ir atkarīga arī no energoresursu drošības. Gribu cerēt, ka līdz 2025.gadam mēs atvienosimies no Baltkrievijas un Krievijas elektrotīkla un spēsim pievienoties Eiropas elektrotīkliem. Tie ir darāmie darbi, lai mūs nevarētu šantažēt arī šajā jomā," uzsvēra ministrs.