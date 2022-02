Agrā 24. februāra rītā kara noziedznieks Vladimirs Putins paziņoja par "speciālās militārās operācijas" sākšanu Ukrainas teritorijā – patiesībā viņš sāka pilna mēroga karu pret Ukrainu. Pirms vairākām dienām krievu sievietes sociālajos tīklos sāka publicēt ziņas, ka viņu dēli, kas dienē Krievijas armijā, nosūtīti uz Ukrainas pierobežu it kā uz mācībām un pēc tam sakari ar viņiem pazuduši. Medijs "Meduza" sarunājās ar dažiem krievu armijas karavīru radiniekiem, lai uzzinātu par viņu atrašanās vietu un iesaukšanas apstākļiem.

Karavīru māšu komiteja februāra vidū sāka saņemt zvanus no visā Krievijā dienošu karavīru vecākiem. Visi vecāki stāstījuši vienu un to pašu: vai nu viņu dēli piespiesti steidzami parakstīt kontraktus, vai arī tika nosūtīti uz militāro vienību teritorijām pie Ukrainas robežas.

Karavīru māšu komitejas direktore Olga Larkina medijam "Meduza" pastāstīja, ka pagājušajā nedēļā lielākā daļa obligātā dienesta karavīru nosūtīti uz bāzēm Belgorodas apgabalā. Lielākā daļa vecāku vai nu nezināja bāzes numuru, uz kuru dēls nosūtīts, vai arī atteicās to izpaust, baidoties kaitēt savam bērnam.

Viņš tika pārvests uz militāro bāzi aptuveni simts kilometru attālumā no Harkovas. Vēl februāra sākumā viņš un daži citi iesaucamie tika nosūtīti uz Luhansku, pirms tika nosūtīti uz Kursku Krievijā. No turienes viņš tika nosūtīts atpakaļ uz Harkovu — un tas ir vienīgais, ko Marija pašlaik par dēlu zina.

Obligātā dienesta karavīru pārvietošana no vienas militārās bāzes uz citu nav pretrunā ar likumu. "Militārpersonāla iesaistīšana mācībās un citos Aizsardzības ministrijas rīkotajos pasākumos Krievijas Federācijas teritorijā ir pilnīgi likumīga," medijam sacīja Karavīru māšu komitejas advokāts Aleksandrs Latiņins.

"Jāslēdz līgums, kas pēc diviem mēnešiem tikšot pārtraukts."

Kad Vladislavs viņiem piezvanīja, lai pateiktu, ka viņš un dienesta biedri ir brīdināti par gaidāmajām militārajām mācībām netālu no Voroņežas, neviens nebrīnījās. "Citi, kas bija dienējuši, stāstīja, ka bijuši Voroņežā apmācībās, tāpēc mēs neuztraucāmies, domājām, ka tas ir plānots brauciens un viss ir kārtībā," sacīja Vladislava māsa Poļina.

Pēdējo reizi Vladislava ģimene no puiša saņēma ziņu 22. februārī.

Poļina atcerējās, ka brālis pēdējo mēnesi strādājis kancelejā, izstrādājot līgumus, taču par to necik daudz neizteicās. "Varbūt viņam bija aizliegts par to runāt, varbūt man tā tikai liekas, bet viņš teica, ka viņiem būs jāslēdz līgumi, lai pēc diviem mēnešiem tos lauztu. Pēdējā laikā viņš naktīs slikti gulēja, jo viņiem bija jāslēdz šie līgumi.

Saskaņā ar likumu, ja obligātā dienesta karavīrs vēlas karot pēc kontrakta, viņš var to noslēgt trešajā mēnesī pēc iesaukuma, izņēmuma gadījumā pēc viena mēneša (atkarībā no izglītības), norāda jurists Latiņins. Taču praksē karavīri tikuši spiesti parakstīt līgumus, stāsta viņu radinieki.

Kurš var dienēt krievu armijā?

Pirms nedēļas Aļonas dēls (vārds mainīts pēc viņas lūguma) steigā tika pārvests no Narofominskas militārās bāzes uz citu bāzi, kas atrodas 25 kilometrus no Ukrainas robežas netālu no Belgorodas: