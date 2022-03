"Astoņi karavīri ieņēma mana tēva māju." Ģimenes ikdiena Kijevas bunkurā

Savās mājās Kijevā 37 gadus vecā Liana jau laicīgi bija gatava sapakot somas, tostarp dažas grāmatas, izgludinātas drēbes un skaidru naudu, kuras kādam laikam pietiktu. Viņas māte Vera atteicās darīt to pašu, draugi pasmējās. Bet Lianas 13 gadus vecais dēls Rustams bija gatavs sekot mātei.

Vietējie lidojumi tika atcelti, vecāki šaubījās, vai bērnus no rīta vest uz skolu, žurnālisti vaicāja cits citam, vai viņi paliks valstī.

Līdz vakaram ceļi no Kijevas tika bloķēti, cilvēki pameta mājas, slēpjoties pagrabos, bumbu patvertnēs un metro stacijās, kas 20. gadsimta 60. gados tika būvētas kā aukstā kara bunkuri.

Liana norāda, ka nedrīkst skumt: "Man jāsaglabā cerība un jāatbalsta mūsu prezidents." Liana uztraucās par tēvu, kurš dzīvo ciemā netālu no Černobiļas, uz ziemeļiem no Kijevas. Krievijas spēki to bija okupējuši.