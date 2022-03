ECT izbeidz tiesvedību Krasovicka un Kargina prasībās pret Latviju

Šajā kontekstā tiesa secināja, ka ST ir visaptveroši izvērtējusi, cik samērīga bija iejaukšanās Kargina un Krasovicka tiesībās uz īpašumu. Tiesa uzsver, ka ST izvērtējums bijis pamatots un tajā ietvertas atsauces uz Eiropas Savienības (ES) tiesību aktiem un politikas plānošanas dokumentiem. Tāpat tiesa uzskata, ka nav nepamatots ST secinājums, ka apstrīdētā norma ir izrietējusi no prasībām, kuras Latvija uzņēmusies, lai, sniedzot valsts atbalstu finansiālās grūtībās nonākušai komercsabiedrībai, tiktu ievērotas ES tiesību normas. Savukārt Kargina un Krasovicka argumentu, ka ES tiesību akti neuzlika Latvijai par pienākumu pārtraukt izmaksāt procentu maksājumus, tiesa noraidīja kā nepamatotu. Pat ja ES tiesību akti nepieprasa konkrētus pasākumus attiecībā uz sloga sadalījumu, akcionāriem jāuzņemas risks, kas saistīts ar viņu ieguldījumiem, norāda ECT.

Vērtējot, vai ir panākts līdzsvars starp konkurējošajām interesēm, ST analizēja pakārtoto saistību raksturu un secināja, ka procentu maksājumi, kas tiek saņemti no šādām saistībām, ir atkarīgi no komercsabiedrības sekmīgas darbības. Citiem vārdiem - iesniedzēji paši ir uzņēmušies komercdarbības risku, kas ietver arī potenciālu īpašuma tiesību ierobežojumu vai pat zudumu neveiksmīgas komercdarbības gadījumā. Līdz ar to Karginam un Krasovickim bija jāuzņemas līdzatbildība situācijā, kad komercsabiedrība nonākusi finansiālās grūtībās. Tādēļ ECT secināja, ka, lai gan iesniedzēji neapšaubāmi zaudēja svarīgu ienākumu avotu, viņi paši bija piekrituši uzņemties risku, veicot šādu ieguldījumu. Tādēļ abu sūdzības noraidītas kā acīmredzami nepamatotas.