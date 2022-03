Sešas Zodiaka zīmes, kuras neprot rīkoties ar naudu

Strēlnieks ir ļoti strādīgs, tāpēc viņam atrast naudu nav grūti, viss ir atkarīgs no tā, ko viņš ar to vēlas darīt. Ja Strēlnieks sāks piedzīvojumu, viņš noteikti iztērēs visus savus ietaupījumus. Šīs Zodiaka zīmes pārstāvjiem bieži ir parādi un piemīt neparedzēta izšķērdība.

No vienas puses, Dvīņi ietaupa naudu nākotnei, bet, no otras puses, var to iztērēt uzreiz. Dvīņiem patīk ieguldīt dažādās finanšu shēmās, kurām vajadzētu dot labu atbalstu nākotnē, taču tas ir liels risks. Šīs zīmes pārstāvji bieži vien mēdz spekulēt ar saviem ietaupījumiem.