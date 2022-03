Triecienuzbrukumā Kijevai okupanti plāno piesaistīt kaujasspējīgākās daļas un apakšvienības no Krievijas gvardes īpašā pulka, kas nosaukts Ramzana Kadirova vārdā, no speciālajiem policijas pulkiem "Kuzbass" un "Vitjazj", un no privātās militārās kompānijas "Līga" (bijušās grupas "Vagner").