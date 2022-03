Krievijas iedzīvotāji masveidā sākuši emigrēt arī uz Vidusāziju

Turklāt vienā no lielākajām Gruzijas bankām "Bank of Georgia" jaunos Krievijas klientus gaida pārsteigums - viņiem jāparaksta dokuments, ka piekrīt Tbilisi nostājai par Putina karu Ukrainā, pretējā gadījumā konts netiek atvērts.

Kā norāda "Facebook" lietotājs Nikolass Pinceto, Uzbekistāna ir laba vieta, uz kurieni pārcelties informācijas tehnoloģiju (IT) speciālistiem.

"Uzbekistāna kļūst par nesliktu habu, uz kurieni pārcelties IT kompānijām no Krievijas. Uzreiz pateikšu, ka esmu pret jebkādu karadarbību Ukrainas teritorijā. Uzskatu, ka [pret karu] arī viss IT sektors kopumā, tāpēc nolēmu aprakstīt plusus un mīnusus biznesa pārcelšanai uz Uzbekistānu."