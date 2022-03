Būū kopā ar hiphopa projektu MUUD izdod jaunu dziesmu

Atceroties muzikālās sadarbības pirmsākumus, Būū stāsta: "MUUD man ir dikti mīļi! Jau pavasarī, kad vēl nebija lielu indikāciju par to, vai Būū ar mūziku viss izdosies, puiši mani un manu mūziku acumirklīgi novērtēja un mani pašu pieņēma bariņā, kas man, introvertam susuram, daudz nozīmē. Fantastiski apzināties, ka pagājis, patiesībā, mazs laika sprīdis, un jau kopīgi kāpām uz "Zelta mikrofona" skatuves."

"MUUD" dalībnieks Punkts uz I atminas, ka "Ēno" skice uzreiz norezonēja, jo ikdienā daudz strādāts tuvu izdegšanai, kad emocijas svārstās no prieka līdz izmisumam.

"Ir svarīgi uzturēt sevī spēcīgu garu, it īpaši šajā grūtajā laikā, kad ir tik liela neskaidrība par nākotni, darot to, kas vislabāk padodas. Svarīgi atrast krāsu dzīvei, un katra ēna to padara arvien dzīvāku," atzīst Punkts uz I.