Sociālo mediju platformu un influenceru ietekme informācijas, kā arī dezinformācijas izplatīšanā un sabiedriskā viedokļa veidošanā ir ievērojama. To parāda arī Krievijas iebrukums Ukrainā. Influencera Denisa Demčenko radinieki kara laikā nepameta Ukrainu, un ģimenei šobrīd ir liels pārdzīvojums par notiekošo, tādēļ tikai likumsakarīgi, ka Deniss ir viens no tiem influenceriem, kurš savos sociālo tīklu profilos publicē dažādas ziņas, kas saistītas ar Ukrainu. Portālam "Apollo" viņš skaidro influencera atbildību informēt savus sekotājus.

Divas dienas pirms intervijas [intervija notika 9. martā] Deniss sarunājās ar tēti, no kura uzzināja, ka māsīca ar savu ģimeni no pilsētas ir aizbēgusi uz laukiem, lai tur meklētu drošu patvērumu. Deniss stāsta - arī laukos karadarbība ir jūtama un patiesībā nevienā vietā uz Ukrainas zemes vairs nevar justies droši. Lai gan aizbēguši uz laukiem, taču arī tur radinieki katru dienu dzird šāvienu troksni un dzīvo pastāvīgās bailēs par savu dzīvību.

Šobrīd par Krievijas nežēlīgo izrēķināšanos ar Ukrainas iedzīvotājiem sociālajos tīklos ir jārunā katram cilvēkam, neatkarīgi no sekotāju skaita:

Viņš uzskata, ka šis karš parāda to, ka influenceri dažkārt pārņem tradicionālo mediju funkcijas un veidu, kā informācija auditorijai tiek pasniegta. Aktīvie sociālo mediju lietotāji nereti biežāk seko influenceru ikdienas gaitām nekā izvēlētā tradicionālā medija darbībām un tā publicētajam saturam. Telefona ekrānā katru dienu vērojot savu iemīļoto influenceri, pamazām rodas uzticības un piederības sajūta. Tas pats attiecas arī uz informāciju, ar kuru influenceri dalās savu sociālo tīklu profilos. Deniss atzīst, ka tas uz viņa pleciem uzliek lielu atbildību, tādēļ ir rūpīgi jāizvērtē avoti, no kuriem informāciju iegūt, lai pēc tam ar to dalītos ar saviem sekotājiem.