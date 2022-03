No Kijevas apkārtnes un Sumu pilsētas divu dienu laikā evakuēti vairāk nekā 80 000 cilvēku

No Sumu pilsētas un tās apgabala divās dienās evakuēti vairāk nekā 60 000 cilvēku, bet aptuveni 20 000 cilvēku evakuēti no rajoniem uz ziemeļrietumiem no Kijevas, "Telegram" lietotnē paziņojusi Ukrainas vicepremjere un ministre uz laiku okupēto teritoriju reintegrācijas jautājumos Irina Vereščuka.