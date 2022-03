Laksai 16 punkti uzvarā Itālijas A sērijas mačā

Laksa spēli uzsāka starta pieciniekā un laukumā pavadīja 25 minūtes un 35 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no pieciem divpunktu metieniem, trīs no astoņiem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņa arī izprovocēja trīs pārkāpumus pretiniecēm, kā arī noslēdza spēli ar +/- rādītāju +14.