Astoņo kara gadu laikā Donbasā - reģionā, kur šobrīd atrodas pašpasludinātās Luhanskas un Doņeckas republikas -, it kā noticis genocīds un terorisms no ukraiņu puses. Tas ir apzināti kultivēts, faktos nepamatots vēstījumus, kurš auglīgā augsnē kritis arī Latvijā. To atkārto gan uz ielas, gan plaši izplata sociālajos medijos. Gan eksperti, gan arī paši Ukrainas iedzīvotāji uzsver, ka tie ir meli, un atgādina, ka arī Donbasa stāsts sākās ar Krievijas iejaukšanos.

Ierastais desmit minūšu ceļš no mājām līdz stacijai šķitis kā elle, baidoties, kas kritīs uz galvas. "Mums gadījās ļoti labi cilvēki, kuri pateica priekšā. Principā diezgan ātri tikām vilcienā, atšķirībā no cilvēkiem, kas diennaktīm sēž stacijā, cenšoties izbraukt. Mums paveicās. Mēs atnācām pie jau braucoša vilciena, un mums pavadone vienkārši atļāva ielēkt vagonā," viņa atceras.

Kad pirms 10 gadiem aizbrauksi no Luhanskas, tur palika viņas vecāki. To, ka notiekošo Ukrainā kāds attaisno ar Donbasa glābšanu, kur astoņus gadus it kā no Ukrainas puses tiek izvērts terorisms, viņai nav saprotams. "Tas ir pilnīgākais absurds!" viņa uzsver un turpina: "Jo, vēl sākoties visiem notikumiem, 2013.-2014. gadā, tas bija.. Es pat nezinu, es saprotu, ka tas jau tika gatavots kopš Padomju savienības sabrukumu - informatīvā augsne, lai cilvēki...