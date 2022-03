Vieta, kur apiet sankcijas. Krievijas bagātākie iedzīvotāji atraduši "paradīzi"

Dubaija ilgu laiku ir bijusi populārs galamērķis ceļotājiem no Krievijas, uz kurieni aizbraukt bez vīzas. 2019. gadā Dubaija piesaistīja aptuveni 730 000 tūristu no Krievijas. Pašlaik AAE dzīvo aptuveni 100 000 krievvalodīgo, no kuriem 40 000 ir no Krievijas, bet pārējie – no citām bijušās PSRS valstīm. Arī politiskā situācija ir labvēlīga – AAE pārvaldes sistēma ir monarhija. Arī cilvēktiesību aizstāvji AAE raksturo kā autoritāru monarhiju bez reālas opozīcijas, kur vārda un preses brīvība ir manāmi apspiesta.