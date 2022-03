Ukrainas bēgļus pieņemt darbā varēs arī bez derīga Covid-19 sertifikāta

Vienlaikus arī noteikumos atrunāts, ka no 1.aprīļa tajos darbos, kur būs noteikts pienākums darbu klātienē veikt ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, patvēruma meklētājiem no Ukrainas, kas darba pienākumus būs sākuši šajos darbos bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, būs jāsāk primārā vakcinācija divu nedēļu laikā un tā jāpabeidz septiņu dienu laikā pēc īsākās noteiktās vakcinācijas shēmas. Ņemot vērā to, ka Ukrainas iedzīvotājiem var nebūt dokumentu, kas pierāda vakcinācijas faktu, vēl tiks lemts par sistēmu šo cilvēku vakcinācijas fakta apzināšanai.