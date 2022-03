Sandra Buloka atklāj, kā filmējusi ainu ar pavisam kailu Čeningu Teitumu

Sarunā ar Stīvenu Kolbertu raidījumā "The Late Show With Stephen Colbert", Sandra Buloka (57) apsprieda īpaši pikantu ainu no viņas jaunākās filmas "Pazudusī pilsēta". Filmā Čeninga Teituma (41) attēlotais varonis ir spiests izģērbties pēc negaidītas sastapšanās ar dēlēm.