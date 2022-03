Dumpis neparedz milzīgu gripas uzliesmojumu šopavasar

Viņš arī atzina, ka Covid-19 ierobežojumu samazināšana ir viens no iemesliem plašākai gripas izplatībai, jo tā ir mazāk lipīga nekā Covid-19.

No saslimušajiem pacientiem desmit bija vecuma grupā līdz četriem gadiem, 13 - vecumā no pieciem līdz 14 gadiem, astoņi - vecumā no 15 līdz 64 gadiem, bet divi bija vecāki par 65 gadiem.