Kara upuris - Ukrainas kultūra. Kā ukraiņi glābj mākslu un UNESCO mantojumu

Kopš pirmās iebrukuma dienas mākslinieku grupa, kas pazīstama ar nosaukumu "Asortymentna kimnata", ar neliela finansējuma palīdzību cenšas evakuēt un saglabāt vietējo mākslinieku darbus. Viņi ir izveidojuši vairākus bunkurus un saņēmuši lūgumus palīdzēt evakuēt darbus no galerijām Kijivā, Mariupolē, Odesā, Zaporižjā un citur.

Harkiva atrodas tuvu Krievijas robežai, kas nozīmē, ka pilsētas iedzīvotāji tieši saskārās ar karadarbību jau pirmajās iebrukuma dienās. Tas ietekmēja arī pilsētas kultūras iestādes, tostarp Harkivas mākslas muzeju, kur darbinieki centās glābt vienu no Ukrainas vērtīgākajām mākslas kolekcijām, to iesaiņojot noliktavā. Daudzi no kolekcijā esošajiem darbiem ir krievu mākslinieku veidoti.