Partiju reitingi: Pirms kara sākuma Latvijā vislielākās izmaiņas piedzīvo Šlesera partija

Februārī partiju reitingu līderes joprojām ir "Saskaņa" un "Jaunā Vienotība" (JV). "Saskaņas" reitings ir samazinājies no 10,6% janvārī līdz 10,1% februārī, savukārt JV - pieaudzis no 7,5% līdz 8,2%.

Atbalsts Nacionālajai apvienībai (NA) ir pieaudzis no 5,9% janvārī līdz 7% februārī, savukārt ZZS februārī no otrās vietas noslīdējusi uz ceturto ar 6,9% - janvārī bija 8,2%.

LPV reitings ir audzis no 2,7% līdz 4,3%, un tas partijai ir labākais rezultāts līdz šim. No tās nedaudz atpaliek "Attīstībai/Par!" (AP), kuras reitings samazinājies no 4,6% līdz 4,2%, un "Progresīvie" - audzis no 3,3% līdz 3,9%, bet 3,1% iedzīvotāju atbalstījuši Jauno konservatīvo partiju (tagad "Konservatīvie").