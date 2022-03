Metrobusa līnijas būvniecību Rīgā plānots sākt 2024. gadā. Atbalsta 28 zemesgabalu atsavināšanu

Savukārt projekta būvniecība varētu tikt īstenota no 2024. gada līdz 2026. gada vidum.

Kā informē pašvaldība, metrobuss ir no autosatiksmes atdalīta, neatkarīga autobusu vai trolejbusu līnija, to mēdz dēvēt arī par ātrgaitas autobusu vai trolejbusu. Tā mērķis ir nodrošināt ātrgaitas tramvajam pielīdzināmu pakalpojumu par ievērojami zemākām ieviešanas izmaksām.

Projekts paredz no autosatiksmes neatkarīgas sabiedriskā transporta brauktuves izveidi Dzelzavas ielā starp Zemitāna tiltu un līnijas galapunktu Juglas ielā, pie tirdzniecības centra "IKEA".

Pa šo brauktuvi ar luksoforu prioritāti un īpaši labiekārtotām pieturām plānots organizēt visu sabiedrisko transportu Dzelzavas ielā, bet virzienā uz jauno galapunktu Juglas ielā plānots organizēt pagarinātu 23.trolejbusa maršrutu no Centrālās dzelzceļa stacijas.

Projekts ir daļa no Eiropas Aveseļošanas un noturības mehānisma plānā iekļautās Rīgas metropoles transporta sistēmas zaļināšanas reformas, kuras mērķis ir veicināt paradumu maiņu, ieviešot satiksmes plūsmu pārstrukturizāciju.

Atbalsta 28 zemesgabalu atsavināšanu sabiedrības vajadzībām metrobusa līnijas izbūvei Rīgā

LETA jau ziņoja, ka šie zemesgabali vai to daļas atrodas ielu sarkanajās līnijās un ir nepieciešami neatkarīgas sabiedriskā transporta līnijas un ar to saistītās veloinfrastruktūras izbūvei Dzelzavas ielas posmā no Jorģa Zemitāna tilta līdz Juglas ielai.