Viens no vadošajiem Krievijas postpadomju ekonomikas reformētājiem Anatolijs Čubaiss, kurš no 2020.gada nogales bija Krievijas prezidenta īpašais pārstāvis sakariem ar starptautiskajām organizācijām noturīgas attīstības sasniegšanai, protestējot pret karu Ukrainā pametis savu amatu un aizbraucis no valsts, vēsta aģentūra "Bloomberg".