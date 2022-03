DAP: Lāču uzbrukums Žīguros - paša mežziņa izprovocēts

Brūnie lāči ir uzmanīgi un bez iemesla cilvēkiem neuzbrūk, atgādina DAP. Pavasarī no ziemas miega mostas vieni no iespaidīgākajiem savvaļas sugu pārstāvjiem - brūnie lāči, kas visā Eiropas Savienībā, tostarp Latvijā, ir aizsargājami dzīvnieki. Lai gan pēdējā laikā publiskajā telpā izskanējušās ziņas mudina domāt, ka lāču skaita pieauguma dēļ cilvēkam mežā doties ir bīstami, tā nav tiesa, jo lāči, tāpat kā citi savvaļas dzīvnieki, izvairās no tikšanās ar savu lielāko apdraudējumu - cilvēku, uzstāj DAP.