Tā kā Krievijas sāktais karš Ukrainā kļūs arvien postošāks, ir pastiprinājušās spekulācijas, ka Krievijas prezidenta Vladimira Putina lēmums sākt karu varētu izrādīties viņa sagrāve. Cilvēktiesību aktīvists Vladimirs Osečkins izpētīja, ka Krievijas spēka struktūru grupējumi meklē iespējas gāzt Putinu. Arī citi pētnieki un eksperti ir secinājuši, ka neapmierinātība ar kara izmaksām un ekonomiskām sankcijām var izraisīt viņa režīma sabrukumu. Vai pastāv iespēja, ka kara noziedznieks Putins varētu tikt gāzts no amata? "Apollo" apkopoja pieejamo informāciju un izvaicāja politikas zinātnes doktoru Mārtiņu Hiršu.

Scenāriji, kā tiek gāzti autoritāri līderi

Viens no labākajiem pētījumiem par to, kā autoritāri līderi tiek gāzti no amata, ir pētnieču Andreas Kendalas Teilores un Ērikas Frantsas izstrādātais materiāls. Autores norāda uz diviem iespējamiem scenārijiem - militāru apvērsumu vai tautas sacelšanos.