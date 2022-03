Sagaidāms, ka sadārdzināsies dīzeļdegviela. Kādas ir prognozes un risinājumi degvielas cenu pieaugumam Latvijā?

Prognozes un iespējamie risinājumi

Ojārs Karčevskis neilgi pēc straujā degvielas cenu kāpuma vēstīja, ka Latvijā degvielas cenu kāpumu var ierobežot akcīzes nodokļa samazināšana un atteikšanās no biokomponentēm.

Viņš atzīmēja, ka biopiejaukums degvielai tiek ražots no augu valsts produktiem, piemēram, no kviešiem, kukurūzas, kā arī rapša, un nozīmīga šo kultūraugu audzētāja ir Ukraina, kurā karadarbības dēļ šogad ražas, visticamāk, nebūs.

"Līdz ar to mēs ievērojami iegūtu cenā un mazinātu risku, ka mums šie produkti ir jāiepērk. Mēs varētu lietot tīrus naftas produktus," pauda Karčevskis.

Vaicājot par to, kāda ir šī brīža situācija Latvijā saistībā ar degvielas cenu pieaugumu, Degvielas tirgotāju asociācijas prezidents Ojārs Karčevskis sarunā ar "Apollo" atklāj, ka prognozēt situāciju var tikai vienai dienai.

Vaicājot par to, no kurām valstīm Latvija iepērk degvielu, Karčevskis stāsta, ka pamatā no divām rūpnīcām – "Orlen" un "Neste".