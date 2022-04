Izveidojušies lieli Covid-19 neizlietoto vakcīnu krājumi. Pircēju desmitiem miljonu eiro vērtajām potēm īsti nav

Šāds plāns Veselības ministrijā patiešām tapa un februāra vidū to skatīja Ministru kabineta sēdē. Taču tam piemēroja ierobežotas pieejamības statusu un skatīja valdības slēgtajā sēdes daļā. No skopajiem skaidrojumiem pēc sēdes, toreiz vien izrietēja, ka vislabāk būtu vakcīnas pārdot, bet, ja tas neizdodas, ziedot, kā tas noticis jau līdz šim.

"Mēs esam, protams, informējuši Eiropas Komisiju. Viņa arī devusi dažnedažādas aptaujas. Un mēs labprāt no tām vakcīnām atteiktos, kam ir paredzētas piegādes, un labprāt, lai viņas Latvijai vispār nepiegādā," atzina I.Kaupere. Pagaidām atbildes no Eiropas Komisijas par to nav.