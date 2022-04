Meškovs uzvar Eiropas šaha čempionāta astotajā spēlē

Meškovs (reitings - 2561), spēlējot ar baltajām figūrām, guva virsroku pār FIDE meistaru Jaceku Švedu no Polijas (2357).

Turnīrs tiek aizvadīts 11 kārtās ar apdomas laiku katram no šahistiem 90 minūtes pirmajiem 40 gājieniem plus 30 minūtes līdz spēles beigām ar 30 sekunžu pievienošanu par katru gājienu, sākot no pirmā.