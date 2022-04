Gulbenes novadā iemidzinātais lācis cieta no kuņģa čūlas nepiemērotas barības dēļ

Lāči var nostaigāt lielus gabalus, tiem ir plašas teritorijas. Dzīvniekiem pilsonības nav, un tie brīvi staigā no vienas valsts uz citu - ir viena kopējā Baltijas populācija un Latvijas lāči ir daļa no tās. Tēviņu individuālās teritorijas variē robežās no 500 līdz 1300 kvadrātkilometriem (km2), bet atsevišķos gadījumos var pārsniegt pat 4000 km2. Mātīšu teritorijas ir mazākas - no 130 līdz 780 km2.