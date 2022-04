Linkaits pagājušajā gadā ministra amatā nopelnījis 72 900 eiro

Tāpat satiksmes ministrs 2021.gadā saņēmis 1300 eiro no Madaras Širiņas, 401 eiro Linkaits saņēmis dividendēs, bet 400 eiro ministrs saņēmis no Jevgeņija Kozlova. Vienlaikus Linkaits pērn saņēmis 243 eiro no Valsts Kases, bet sešus eiro - procentos no "SEB bankas" un "Swedbank".