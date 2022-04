Publicēts foto, kurā Brūss Viliss redzams pirmo reizi kopš paziņojuma par nopietnām veselības problēmām

Vilisa meita Emma ir pateikusies faniem par laba vēlējumiem un mīlestības izpausmēm, pēc tam, kad paziņojusi par tēva diagnozi. "Jūsu mīlestība, atbalsts, līdzjūtība un lūgšanas patiešām palīdz. Esmu pateicīga. Paldies no visas sirds," viņa rakstīja "Instagram" īsajā stāstiņā.

Tiek ziņots, ka Brūsam ir bijušas grūtības filmu uzņemšanas laukumā atcerēties sakāmo tekstu. Kā iepriekš vēstīts, afāzija traucē komunikācijai, tā ietekmē spēju runāt, rakstīt un lasīt, lai gan tā neietekmē intelektu, vēsta Nacionālā afāzijas asociācijas dati. To "vienmēr izraisa smadzeņu ievainojumi", norāda organizācija. Visbiežāk to izraisa insults, taču arī galvas trauma, smadzeņu audzēji vai infekcija var to izraisīt.