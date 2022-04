Saeimas deputāti nesteidz pamest parlamentārās sadarbības grupu Orbāna nostājas pret Ukrainu dēļ

Savukārt Saeimā jau vairākus sasaukumus darbojas deputātu grupa sadarbības veicināšanai ar Ungārijas parlamentu. Līdzīgas sadarbības grupas ir ar vairākām pasaules valstīm. Divas grupas gan pašlikvidējās martā – ar Krievijas un Baltkrievijas parlamentiem Saeima sadarboties vairs negrib. Ungārijas grupas vadītājs Igors Pimenovs no “Saskaņas” gan neuzskata, ka te būtu vajadzīga tik radikāla rīcība un aicina deputātus grupu nepamest: “Pēc divām nedēļām vai diviem mēnešiem Ungārijai, iespējams, politika mainīsies un atgriezīsies situācijā, kādā tā bija pavisam nesen. Ļoti svarīgi patlaban neteikt tādus vārdus vai neizdarīt tādas rīcības, kas varētu mūsu attiecības pasliktināt līdz tādam līmenim, ka pēc tam būs vienkārši grūti runāt. (..) Nekad nevajag steigties. Pēc tam paies divi mēneši, Orbāns atkal kļūs par vislabāko Latvijas draugu, un tagad šie kungi dosies uz šo grupu atpakaļ? Nu tas nebūtu vienkārši nopietni.”

Grupas vadītāja vietnieks Jānis Iesalnieks no Nacionālās apvienības savulaik popularizēja ideju atbalstīt Ungāriju ar karodziņiem pie tvitera profiliem. Taču pēdējās nedēļās Iesalnieks publiski kritizē Orbānu, par ko pat ir saņēmis neizpratnes pilnu vēstuli no Ungārijas vēstniecības. Nu deputāts ir pārdomās par to, vai darbu grupā vispār turpināt: