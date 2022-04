Neatkarīgie eksperti veikuši ekspertīzi un secinājuši - notikusi ļaunprātīga dedzināšana

Valsts policija paziņojusi, ka noticis nelaimes gadījums

saņēma divus paskaidrojumus par to, ka nav tikuši saņemti draudi, nekas aizdomīgs nav manīts un, iespējams, ugunsgrēks izcēlies no pārkurinātas krāsns.

Savukārt pēc dažām dienām, 24. novembrī, policija saņēma jautājumu no patversmes pārstāves par to, vai var sākt ēku drupu novākšanu, un sniedza atbildi. Tāpat jāpiemin, ka no patversmes pārstāvjiem netika saņemta cita papildu informācija vai iesniegumi par procesuālo darbību veikšanu," vēstīts VP paziņojumā.

Krāsns - būtisks pierādījums traģiskā notikuma izpētē

Ekspertu slēdzienā rakstīts: "Sarkanie nokasījumi no krāsns restes ir identificēti kā dzelzs oksīda daļiņas, kas acīmredzot veidojies no čuguna restes. Speciālisti nav kompetenti spriest par to, kādi apstākļi tieši ir nepieciešami, lai dzelzs oksīds varētu veidoties no čuguna, bet, apskatot oksīda izveidošanās vietas, var labi redzēt, ka tas veidojies vietās, kur čuguna restes ir nozīmīgi deformētas un izlocītas, zaudējot savu normālo metāliskā sakausējuma tekstūru.