Ušakovs: Pirms četriem gadiem piemineklim Uzvaras parkā konstatēti dekoratīva rakstura trūkumi

Jau ziņots ka Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis (PP) šodien paziņoja, ka pieminekļu komplekss Uzvaras parkā atzīts par nedrošu, tādēļ pašvaldība to norobežos. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzinumā konstatēts, ka pieminekļa kompleksam Uzvaras parkā pasliktinājies tehniskais stāvoklis, un tas uzskatāms par iedzīvotājiem nedrošu.

"Līdz ar to runāt, ka piemineklis apdraudētu cilvēku drošību, būtu nekorekti. Mēs runājam par dekoratīva rakstura trūkumiem, kas tika konstatēti 2018.gadā. Tiešām tika konstatēts, ka no fasādes varētu nokrist kāds elements, ko vajadzēja piestiprināt ,un ar to arī viss beidzies," teica bijušais Rīgas mērs.