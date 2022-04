Britnija Spīrsa ir bērniņa gaidībās

Tāpat viņa vēsta, ka paparaci dēļ kādu laiku izvairīsies no sabiedrisku vietu apmeklēšanas. "Ir grūti, jo iepriekšējās grūtniecības laikā man bija perinatālā depresija. Man jāsaka, ka tas ir briesmīgi. Sievietes tolaik par to nerunāja. Daži cilvēki to uzskatīja par kaut ko bīstamu, ja sieviete gaidību laikā atļāvās sūdzēties. Bet tagad sievietes par to runā katru dienu. Paldies Jēzum, ka mums šīs sāpes nav jātur kā slepens noslēpums. Šoreiz es pievērsīšos jogai - katru dienu!" gaidību laika plānus atklāj Spīrsa.