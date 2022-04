Devids Bekhems atklāj, ka nākotnē meitas randiņi tiks cieši uzraudzīti

Gadu pirms Bruklina kāzām Deivids komentēja, ka viņa tobrīd 16 gadus vecais dēls Krūzs tiekas ar meitenēm un dodas uz randiņiem. Šovā "The Late Late Show" viņš pastāstīja, ka dēla pirmais randiņš bijis 14 gadu vecumā. Toreiz Viktorija lūgusi, lai Deivids zēnu aizved uz tikšanās vietu - restorānu. Viktorija vēlējās, lai randiņa laikā Deivids atrastos netālu. Lai gan viņš nevēlējās izbojāt dēla pirmo randiņu, Deivids piekrita sievas nosacījumiem, jo tas bijis vienīgais veids, kā Viktorija piekrita randiņa plānošanai.

Ņemot vērā to, ka bērnu vecāki ir vieni no slavenākajiem cilvēkiem pasaulē, ir skaidrs, ka neviens no ģimenes nevar doties sabiedrībā un cerēt, ka netiks pamanīts. Tomēr šajā reizē Deividam izdevies nepiesaistīt lielu uzmanību.